В Херсонской области сбит вражеский вертолет Ка-52

Украинские военные сбили в Херсонской области очередной российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в субботу, 22 октября.

"Около 12:00 часов в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 октября оккупанты потеряли сразу пять вертолетов Ка-52. В тот же день были уничтожены 17 дронов-камикадзе Shahed-136 и два – Zala Ланцет.

А сегодня сообщалось, что украинская ПВО уничтожила 18 российских крылатых ракет, которые враг запустил для уничтожения объектов энергетической инфраструктуры.