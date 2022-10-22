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Новости
Украина
22 октября 22, 14:06
В Херсонской области сбит вражеский вертолет Ка-52
вертолет Ка-52 Аллигатор
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В этот раз отличилось подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг.

Украинские военные сбили в Херсонской области очередной российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в субботу, 22 октября.

"Около 12:00 часов в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 октября оккупанты потеряли сразу пять вертолетов Ка-52. В тот же день были уничтожены 17 дронов-камикадзе Shahed-136 и два – Zala Ланцет.

А сегодня сообщалось, что украинская ПВО уничтожила 18 российских крылатых ракет, которые враг запустил для уничтожения объектов энергетической инфраструктуры.
Korrespondent
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