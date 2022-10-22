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Новости
Украина
22 октября 22, 14:09
В Киевской области снова работает ПВО
ракета
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Российские агрессоры наносят очередные массированные ракетные обстрелы по территории Украины.

В Киевской области уже второй раз с начала суток работает ПВО. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексея Кулеба в субботу, 22 октября.

"Третья за сутки воздушная тревога. В области работает ПВО", – рассказал он.

Глава региона призвал всех находиться в укрытиях.

"Держим строй, бережем себя и родных, находимся в укрытиях. Ничего не фотографируем!", – напомнил Кулеба.

Напомним, утро 22 октября началось в Украине с массированного вражеского обстрела. Взрывы прогремели в нескольких городах. Там жители частично остались без света и воды.

Всего российские агрессоры запустили 33 ракеты разных типов, из них 18 были сбиты.
Korrespondent
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