В Украине сейчас без света 1,5 млн абонентов

В результате сегодняшнего удара по Украине российскими войсками без электричества остаются 1,5 млн абонентов. Об этом сообщили в Офисе президента.
В результате ракетных ударов без света остались:Хмельницкая область. Без света 672 000 абонентов. Черкасская область. 242 000 абонентов. Николаевская область. 188 400 абонентов. Ровенская область. 174 790 абонентов. Волынская область. 102 000 абонентов. Кировоградская область. 61 913 абонентов. Одесская область. 10 500 абонентов.
Напомним, утром 22 октября враг нанес массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Без света и воды остались жители нескольких регионов.
В целом по Украине было выпущено 33 крылатые ракеты, 18 из них сбили силы ПВО.