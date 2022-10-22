В Украине сейчас без света 1,5 млн абонентов

В результате сегодняшнего удара по Украине российскими войсками без электричества остаются 1,5 млн абонентов. Об этом сообщили в Офисе президента.

В результате ракетных ударов без света остались:

Напомним, утром 22 октября враг нанес массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Без света и воды остались жители нескольких регионов.

В целом по Украине было выпущено 33 крылатые ракеты, 18 из них сбили силы ПВО.