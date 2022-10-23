Як обігріти кімнату без електрики і газу

Спиртовий обігрівач активно використовується людьми, які звикли до походів і відпочинку з наметами. Зробити його просто - для цього використовується примітивний набір підручних засобів. УНІАН розповість, як обігріти квартиру, якщо немає опалення, за допомогою спиртівки.

Спиртовий обігрівач в домашніх умовах - інструкція з виготовлення

Перевага такого обігрівача в тому, що основний елемент конструкції - спирт. Він при горінні не коптить, а значить посуд залишається чистим, і в повітрі не літають сажа і дим. Для виготовлення такого обігрівача вам знадобляться:

жерстяна банка з-під згущеного молока або кави;

лінійка;

паперова смужка із зошита в клітинку;

скотч або клей;

спирт;

маркер.

Ви берете банку, відраховуєте від верху 13 і по всьому діаметру відзначаєте смужку. Найзручніше це робити, тримаючи в одній руці маркер і прокручуючи банку. З цієї лінії потрібно наклеїти смужку з паперу, закріпити її скотчем або клеєм. Далі ножем або шилом проколюєте отвори по лінії папірця. У вас повинно вийти кілька маленьких отворів по 5-8 мм в діаметрі.

Далі всередину заливаєте спирт, злегка нахиляєте банку, щоб спирт пролився на зовнішні боки банки. Закриваєте банку кришкою, ставите її на негорючу поверхню і підпалюєте спирт зовні. Так у вас вийде приблизно така конструкція.

Спиртовий обігрівач / gazeta.ua

Пам'ятайте про те, що 50 мл спирту горять 15 хвилин. Вам потрібно буде повторити процедуру "залити-підпалити" кілька разів, поки отвори повністю не просочаться спиртом і не перестануть гаснути.

Принцип роботи такого обігрівача простий - полум'я гріє стінки банки, тепло по стінках передається вниз до спирту, спирт закипає біля стінок і підвищується тиск всередині, пари спирту виходять під тиском через отвори і, змішуючись з повітрям, горять.

Зверху на таку спиртівку можна ставити будь-які ємності з водою, а загасити її можна, просто накривши чимось зверху. Бажано наливати суворо необхідну кількість спирту, інакше вам доведеться якось від нього позбавлятися, а це небезпечно.

источник: unian.ua

