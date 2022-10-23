Зеленский озвучил ответ в случае удара по ОП

Если российские агрессоры нанесут ядерный удар по Офису президента в Киеве, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в самой России. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, обнародованном в субботу, 22 октября.

"Мы с вами постоянно слышим призывы, что Россия должна нанести удар по центрам принятия решений (в Украине – ред.). Как должен мир отвечать? Неважно является ли Украина страной НАТО или не НАТО. Это происходит сегодня на европейском континенте. Никому не позволено просто шантажировать, как террорист. Если звучит месседж, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть следующим: смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. Удар по тому, кто дает задание убивать людей", – сказал Зеленский.





"Если ты так сделаешь, ты должен знать: через секунду, уже несмотря на последствия твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя, в твоем государстве. Это никакой не шантаж. Это вопрос того, что тебе кто-то угрожает, но тот, кто угрожает, должен об этом знать. Это как какой-то человек, который убивает на улице другого человека. Или грабит. Перед тем, как ограбить или убить, он знает, что он сядет в тюрьму, потому что он виновен", – добавил президент.





Зеленский отметил, что можно долго говорить о гуманизме, но Украина живет "в такой ситуации и с таким соседом, который кроме силы ничего не понимает".





Ранее в НАТО заявили, что возможное применение ядерного оружия против Украины скорее всего вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого Альянса.





В свою очередь американский президент Джо Байден предупредил об опасности, связанной с ядерными угрозами РФ. По его словам, впервые после кубинского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия.



