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Новости
Украина
23 октября 22, 11:14
За сутки уничтожены 20 БПЛА и 400 оккупантов
БПЛА
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Также ВСУ за сутки ликвидировали два вражеских вертолета, 21 крылатую ракету, пять танков и другую технику.

За минувшие сутки украинские военные "приземлили" 20 вражеских беспилотников и уничтожили 400 российских оккупантов. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили:

личного состава - 67470 (+400) человек ликвидировано; 
танков - 2584 (+5) ед; 
боевых бронированных машин - 5284 (+18) ед;
артиллерийских систем - 1667 (+14) ед;
РСЗО - 374 (+1) ед; 
средства ПВО - 189 (+0) ед; 
самолетов - 270 (+0) ед;
вертолетов - 245 (+2) ед; 
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1361 (+20);
крылатые ракеты - 350 (+21);
корабли /катера - 16 (+0) ед; 
автомобильной техники и автоцистерн - 4039 (+18) ед; 
специальная техника - 148 (+0)

Напомним, в Генштабе подтвердили, что ВСУ ранили до 150 российских военных в Новой Каховке и около 100 оккупантов в Запорожской области.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины на юге страны уничтожили вражеские РСЗО Град и противотанковый ракетный комплекс, а также четыре склада с боеприпасами на Херсонщине. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает оперативное командование Юг. 

"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на высвобожденных территориях проводят стабилизационные меры. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведение мероприятий по эвакуации государственных учреждений и руководящего состава", - сообщают в ОК.
Korrespondent
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