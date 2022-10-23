За сутки уничтожены 20 БПЛА и 400 оккупантов

За минувшие сутки украинские военные "приземлили" 20 вражеских беспилотников и уничтожили 400 российских оккупантов. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили:

танков - 2584 (+5) ед;

боевых бронированных машин - 5284 (+18) ед;

артиллерийских систем - 1667 (+14) ед;

РСЗО - 374 (+1) ед;

средства ПВО - 189 (+0) ед;

самолетов - 270 (+0) ед;

вертолетов - 245 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1361 (+20);

крылатые ракеты - 350 (+21);

корабли /катера - 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 4039 (+18) ед;

специальная техника - 148 (+0)

Напомним, в Генштабе подтвердили, что ВСУ ранили до 150 российских военных в Новой Каховке и около 100 оккупантов в Запорожской области.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины на юге страны уничтожили вражеские РСЗО Град и противотанковый ракетный комплекс, а также четыре склада с боеприпасами на Херсонщине. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает оперативное командование Юг.

"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на высвобожденных территориях проводят стабилизационные меры. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведение мероприятий по эвакуации государственных учреждений и руководящего состава", - сообщают в ОК.



