За сутки уничтожены 20 БПЛА и 400 оккупантов

За минувшие сутки украинские военные "приземлили" 20 вражеских беспилотников и уничтожили 400 российских оккупантов. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили: личного состава - 67470 (+400) человек ликвидировано;
танков - 2584 (+5) ед;
боевых бронированных машин - 5284 (+18) ед;
артиллерийских систем - 1667 (+14) ед;
РСЗО - 374 (+1) ед;
средства ПВО - 189 (+0) ед;
самолетов - 270 (+0) ед;
вертолетов - 245 (+2) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1361 (+20);
крылатые ракеты - 350 (+21);
корабли /катера - 16 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн - 4039 (+18) ед;
специальная техника - 148 (+0)
Напомним, в Генштабе подтвердили, что ВСУ ранили до 150 российских военных в Новой Каховке и около 100 оккупантов в Запорожской области.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины на юге страны уничтожили вражеские РСЗО Град и противотанковый ракетный комплекс, а также четыре склада с боеприпасами на Херсонщине. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает оперативное командование Юг.
"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на высвобожденных территориях проводят стабилизационные меры. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведение мероприятий по эвакуации государственных учреждений и руководящего состава", - сообщают в ОК.