Детей из Энергодара оставили в РФ "на неопределенный срок"

Недавно некоторые жители Энергодара Запорожской области согласились отправить своих детей на отдых в Россию, а теперь начали получать сообщения о том, что дети задерживаются в РФ на неопределенный срок. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Некоторые родители, которые, несмотря на полномасштабную войну недавно отправили из Энергодара и окрестных сел своих детей в Краснодарский край России, уже начали получать тревожные сообщения. Оккупанты поставили их перед фактом, что дети "задерживаются на отдых в России на неопределенный срок", приказали передать теплые вещи и "успокоили", что дети будут ходить там в школу. К сожалению, произошло именно то, вероятность чего мы предполагали. Фактически дети сейчас заложники террористов. И если одну часть родителей это совсем не пугает, то другая откровенно шокирована таким развитием событий", - говорится в сообщении городского головы.

Напомним, мэр Энергодара и ранее был, как минимум, удивлен действиями родителей и призывал задуматься над возможными последствиям.

Ранее о подобной ситуации на Херсонщине сообщал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, предупреждая, что детей могут взять в заложники.