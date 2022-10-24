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Новости
Украина
24 октября 22, 09:50
США, Британия и Франция осудили заявления РФ
Госдеп США
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Все три страны предупредили, что разоблачат любую попытку Кремля использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации.

США, Великобритания и Франция осудили попытки РФ обвинить Украину в готовности применить "грязную бомбу". Об этом сообщает Госдеп США.

"Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании и Франции снова уверяем в нашей непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии РФ. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать усилия Украины по защите ее территории столько, сколько это понадобится", - говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что все три страны высказали единую позицию и "отвергают откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на собственной территории".

Страны предупредили, что разоблачат любую попытку Кремля использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации.

"Мы также отвергаем любой повод для эскалации со стороны РФ", - сказано в сообщениии.

Напомним, в РФ начали распространять ложные заявления о якобы подготовке Украиной провокации с использованием "грязной бомбы". Об этом также заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговорах с коллегами из Турции, Франции, Великобритании и США.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), Шойгу заявлением о "грязной бомбе" пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО. 
Korrespondent
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