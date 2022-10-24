Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.97
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 октября 22, 09:55
Буданов о возможном преемнике Путина
Сергей Кириенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Руководитель ГУР считает, что в политической "элите" России "никто не рад" попытке аннексии новых захваченных украинских земель.

В России видит себя преемником местного диктатора Владимира Путина тот, кто сейчас помогает ему предпринимать попытки аннексии территорий Украины – первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом Украинской правде заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Во-первых, по его словам, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев – "без шансов", чтобы стать правопреемником Путина.

Во-вторых, что касается сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства РФ, "то его хочет видеть президентом прежде всего его отец", говорит главный разведчик страны.

"Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один. Видит себя в кресле Кириенко. Он видит как раз себя преемником при таком более или менее мирном трансфере власти", – сказал Буданов.

Перечислять других кандидатов он отказался.

Руководитель ГУР считает, что в политической "элите" РФ "никто не рад" попытке аннексии новых захваченных украинских земель.

"Я не могу вам сказать, что там все идиоты – это не так. <...> Это катастрофа для них, они это прекрасно знают. Они еще больше поняли, что это конец. Это конец и нужно искать выходы", – сказал он. он.

Буданов отказался отвечать на вопрос, пытались ли представители политической "элиты" РФ непублично выйти на коммуникацию с украинскими властями, мол, "поговорим, нам же надо как-то будет потом жить".

В марте в ГУР писали, что в качестве преемника Путина его противники рассматривают директора ФСБ Александра Бортникова.
liga.net
Ещё по теме:
Путин сменил в Кремле куратора "ДНР" и "ЛНР" – росСМИ
Новый человек Путина на руинах Мариуполя
Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе
Путин сделал заявление о взрыве на Крымском мосту. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Глава ГУР рассказал, когда ВСУ освободят Херсон
noimageВ семи областях ввели аварийные отключения света
noimageСША, Британия и Франция осудили заявления РФ
noimageВ ОП сделали заявление о переговорах с РФ
noimageДетей из Энергодара оставили в РФ "на неопределенный срок"
Лента новостей