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Украина
24 октября 22, 10:46
В семи областях ввели аварийные отключения света
отключение света
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Отключения вводят в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

По распоряжению Укрэнерго в центральных областях Украины в понедельник, 24 октября, будут происходить стабилизационные отключения света.

Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Также вводятся ограничения потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

"Для того чтобы поддержать энергосистему призываем всех жителей города умеренно потреблять электроэнергию - включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.п.", - призвали в Укрэнерго.

Также отключения света объявлены в части Хмельницкого, сообщил мэр Александр Симчишин.

"В части микрорайонов города аварийные отключения электроэнергии. Остановились троллейбусы. Ремонтные бригады работают без остановок", – написал он в телеграм.

Мэр пояснил, что это обусловлено большой нагрузкой на энергосистему и призвал максимально ограничить потребление электроэнергии в быту.

Напомним, после ударов оккупантов 22 октября без света оказались около 1,5 млн украинцев.

Накануне президент Владимир Зеленский сообшил, что во всех регионах восстановлена ​​техническая возможность поставки электричества. 
Korrespondent
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