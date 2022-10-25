Суд арестовал президента Мотор Сич. Фото

По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО Мотор Сич в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.

Кроме президента Мотор Сичи, аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.





Напомним, что обоим фигурантам доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

Досудебное расследование продолжается. СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению других участников противоправной деятельности и привлечению виновных к ответственности.









Напомним, ранее СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента Мотор Сичи, подтверждающих его сотрудничество с врагом.