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Украина
25 октября 22, 09:29
Штайнмайер прибыл в Украину
Штайнмайер
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Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отложил свой визит в Украину по соображениям безопасности.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 25 октября, прибыл в Украину. Об этом сообщила его пресс-секретарь Керстин Гаммелин.

"Наша солидарность незыблема, и такой она останется". Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину", - отметила она.

Напомним, визит Штайнмайера должен был состояться еще 20 октября, но президент ФРГ отменил его из соображений безопасности.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел со Штайнмайером "предметный и продуктивный" телефонный разговор.
Korrespondent
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