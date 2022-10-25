Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 25 октября, прибыл в Украину. Об этом сообщила его пресс-секретарь Керстин Гаммелин.

"Наша солидарность незыблема, и такой она останется". Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину", - отметила она.

Напомним, визит Штайнмайера должен был состояться еще 20 октября, но президент ФРГ отменил его из соображений безопасности.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел со Штайнмайером "предметный и продуктивный" телефонный разговор.