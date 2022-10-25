Зеленский предложил распространить опыт Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения не только Крыма, но и других оккупированных территорий. С таким предложением Зеленский выступил на саммите Крымской платформы.

"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то порабощенных - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", - сказал он.

Зеленский попросил мировых лидеров непременно посетить украинский, освобожденный от оккупантов, мирный Крым - сразу, как туда вернется наш флаг.

Как отметил Зеленский, когда Украина выйдет на свои законные государственные границы и вернет все временно оккупированные территории, ей потребуется опыт международного сообщества, чтобы вернуть Крыму полноценную жизнь. Этот же опыт может быть полезен другим странам, части которых находятся под оккупацией.

Тем временем, как подчеркнул президент Украины, нам нужна достаточная и своевременная поддержка - оборонная, финансовая и санкционная, поэтому Зеленский просит международное сохранять и усиливать поддержку Украины.

В хорватском городе Загреб начался первый парламентский саммит международной Крымской платформы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет возвращать Крым без консультаций с другими государствами, так как это украинская территория.