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Новости
Украина
25 октября 22, 21:50
Откуда из Беларуси запускают дроны-камикадзе
дроны-камикадзе Shahed-136
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Мониторинговая группа Беларускі Гаюн, считает, что россияне запускают Shahed-136 из белорусской части зоны отчуждения.

Российские оккупанты могут запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения: из сел Уласы и Кожушки. В частности, оба населенных пункта скрыты от посторонних глаз и находятся близко к украинской границе. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что точных сведений о местах запуска дронов из Беларуси нет. Однако, согласно анализу наявной информации, таким может служить белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (Полесский радиационно-экологический заповедник).

"Большую часть года этот заповедник - фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильная связь, не говоря уже об интернете", - говорится в сообщении.

Отметим, что в министерстве обороны Беларуси показали, как прибывших российских военных встречают хлебом-солью.

Korrespondent
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