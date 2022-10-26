Откуда из Беларуси запускают дроны-камикадзе

Российские оккупанты могут запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения: из сел Уласы и Кожушки. В частности, оба населенных пункта скрыты от посторонних глаз и находятся близко к украинской границе. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что точных сведений о местах запуска дронов из Беларуси нет. Однако, согласно анализу наявной информации, таким может служить белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (Полесский радиационно-экологический заповедник).

"Большую часть года этот заповедник - фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильная связь, не говоря уже об интернете", - говорится в сообщении.

Отметим, что в министерстве обороны Беларуси показали, как прибывших российских военных встречают хлебом-солью.

