Зеленский и Штайнмайер провели встречу в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщила пресс-служба украинскоо лидера вечером во вторник, 25 октября.

"Мы обсудили весь спектр угроз – продолжение ракетного террора, привлечение в сообщники Россией Ирана и очередные проявления российского ядерного шантажа. Мы одинаково расцениваем с Германией эти и подобные российские угрозы", – сказал Зеленский на брифинге после переговоров с немецким президентом.

Он назвал также взнос Германии в движение Украины к миру и восстановление территориальной целостности страны "весомым и значимым".

"Я поблагодарил Германию за предоставление современной системы ПВО IRIS-T. Она очень хорошо показала себя в защите нашего неба. Это приоритет, мы все это чувствуем. Надеюсь, в ближайшее время мы можем получить еще несколько соответствующих систем", – отметил Зеленский.

В свою очередь Штайнмайер объявил о поставке Украине дополнительно двух систем залпового огня MARS и четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также заверил о продолжении поставок систем ПВО.

Говоря о путях поиска мира в Украине, он сказал, обращаясь к Зеленскому: "Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет Владимир Путин, может вызвать новую войну".

Также президенты Украины и Германии одобрили совместное заявление, в котором, среди прочего, договорились о патронате над связями между городами и громадами двух стран.

"Сегодня мы впервые в истории наших двухсторонних отношений одобрили совместное заявление президентов. Среди прочего, оно закрепляет личный патронат президента Штайнмайера над процессом восстановления Черниговщины. Договорились о совместной работе на местном уровне, что особенно важно в контексте нашей децентрализации. Сеть украино-немецкого муниципального партнерства получит президентский патронат", – сказал Зеленский.

Напомним, визит Штайнмайера должен был состояться еще 20 октября, но тогда президент ФРГ отменил его из соображений безопасности.

После этого Зеленский провел со Штайнмайером "предметный и продуктивный" телефонный разговор.