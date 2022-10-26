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Новости
Украина
26 октября 22, 15:58
Данилов назвал российский Совбез "чертовой дюжиной"
РФ
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В Украине есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь, отметил секретарь СНБО.

Члены Совета безопасности России нуждаются в так называемой "десатанизации". Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter в среду, 26 октября.

"Путинский Совбез – это 13 членов, та самая "чертовая дюжина". И кому здесь нужна "десатанизация"? Но у нас есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!", – написал он.

Напомним, 25 октября помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту", где граждане якобы отказались от православных ценностей, поэтому "десатанизация" становится насущным вопросом. Павлов считает, что точное количество сект в Украине неизвестно, но "счет идет на сотни".
Korrespondent
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