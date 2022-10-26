В МВД показали видео сражения украинской пехоты

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео сражения украинской пехоты с российскими военными.

"Спустя столетия и технологические эволюции, трансформации войн, ни один результат невозможен без пехоты. Без тех, кто несет главное бремя войны. Выдерживает больше всего испытаний - физических и психологических, видит больше всего боли пострадавших и военных преступлений противника", - подчеркнули в МВД.

В МВД отмечают, что украинской пехоты есть то, чего никогда не было у оккупантов - это мотивация сражаться за свою землю и своих людей.

"Наша пехота - самая лучшая, она готова идти вперед, рвать и уничтожать врага. Наша мотивированная пехота - это рука неотвратимой справедливости и страх для российских преступников", - говорится в комментарии к видео.

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