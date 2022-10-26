Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.58
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 октября 22, 16:06
В МВД показали видео сражения украинской пехоты
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В МВД отмечают, что украинской пехоты есть то, чего никогда не было у оккупантов - это мотивация сражаться за свою землю и своих людей.

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео сражения украинской пехоты с российскими военными.

"Спустя столетия и технологические эволюции, трансформации войн, ни один результат невозможен без пехоты. Без тех, кто несет главное бремя войны. Выдерживает больше всего испытаний - физических и психологических, видит больше всего боли пострадавших и военных преступлений противника", - подчеркнули в МВД.

В МВД отмечают, что украинской пехоты есть то, чего никогда не было у оккупантов - это мотивация сражаться за свою землю и своих людей.

"Наша пехота - самая лучшая, она готова идти вперед, рвать и уничтожать врага. Наша мотивированная пехота - это рука неотвратимой справедливости и страх для российских преступников", - говорится в комментарии к видео.

Напомним, ранее Зеленский показал, как работают собаки-спасатели. 
Korrespondent
Ещё по теме:
У ГАИ будет свой ОМОН
На Камчатке пройдут учения пехоты Тихоокеанского флота
В Феодосии обесточили батальон морпехов
В Донбассе начали применять новую тактику пехоты. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Херсонщине сбили российский вертолет
noimageЗеленский: Мы в начале сотрудничества с Израилем
noimageЧеркассы возвращаются к масочному режиму
noimageДанилов назвал российский Совбез "чертовой дюжиной"
Лента новостей