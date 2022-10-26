Черкассы возвращаются к масочному режиму

В Черкассах из-за роста заболеваемости COVIDрешили вернуться к масочному режиму. О соответствующем решении сообщает пресс-служба горисполкома.

"Руководителям предприятий – обеспечить соблюдение противоэпидемических требований (масочный режим, соблюдение физической дистанции, соблюдение правил личной гигиены, пользование антисептиками и др.) в местах массового пребывания людей (ТРЦ, заведения торговли, общественного питания и т.п.), других социально важных объектах, а также соблюдение масочного режима в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 24 октября в Черкасской области количество выявленных больных за неделю составляет 1084 человека, из них жителей города Черкассы – 346.

В учреждениях здравоохранения Черкасс для возможной госпитализации пациентов с подозрением и подтвержденным случаем острой респираторной болезни COVID-19 развернуты 350 коек. На сегодняшний день загруженность коечного фонда составляет 14,3%.

Ранее сообщалось, что в Сумской области вводят масочный режим из-за роста числа случаев заболеваемости COVID-19.

Перед этим власти Киева призвали вернуться к масочному режиму.