Зеленский: Мы в начале сотрудничества с Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об улучшении отношений с Израилем и начале пути сотрудничества между странами. Так он прокомментировал информацию о том, что Израиль начал передачу разведданных об иранских дронах.

"Всех смущают наши отношения (с Израилем). Хотя в последнее время они стали более теплыми. После паузы мы видим шаги вперед", - сказал Зеленский на брифинге с президентом Гвинеи-Бисау в Киеве.

По его словам, сотрудничество с Израилем относительно предоставления данных об иранских дронах "началось несколько дней назад". "Данные разведки подтверждают, что наша разведка знала, что более 400 иранских дронов Россия использовала против Украины", - сказал он.

"Мы в начале сотрудничества с Израилем. И это позитивный трек со стороны Израиля. Благодарен за это", - добавил Зеленский.

При этом президент рассчитывает на большую поддержку с израильской стороны.

"Израиль знает, что такое война. Мы считаем, что Израиль должен больше поддерживать Украину. Мы ждем этого еще с 24 февраля. Мы видим, что израильский народ поддерживает украинцев, но нам нужно политическое лидерство Израиля", - сказал Зеленский.

Накануне президент Израиля Ицхак Герцог привел доказательства того, что Россия использует против Украины иранские беспилотники.

Напомним, Иран даже после многочисленных обвинений продолжает настаивать на том, что не вооружает Российскую Федерацию.