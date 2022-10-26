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Новости
Украина
26 октября 22, 18:37
На Херсонщине сбили российский вертолет
вертолет
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ВСУ продолжают уничтожать вражескую авиацию, сбив очередной вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".

В Херсонской области украинские военные уничтожили очередной ударный вертолет оккупантов Ка-52. Об этом вечером в среду, 26 октября, сообщили в Воздушном командовании Юг.

Отмечается, что вражеский вертолет "приземлили" около 17:00 в Бериславском районе Херсонской области.

Напомним, двумя днями ранее украинские военные за день сбили сразу три российских вертолета Ка-52. 

РФ потеряла в Украине более четверти "аллигаторов" - разведка Британии

Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. 
Korrespondent
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