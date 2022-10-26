На Херсонщине сбили российский вертолет

В Херсонской области украинские военные уничтожили очередной ударный вертолет оккупантов Ка-52. Об этом вечером в среду, 26 октября, сообщили в Воздушном командовании Юг.

Отмечается, что вражеский вертолет "приземлили" около 17:00 в Бериславском районе Херсонской области.

Напомним, двумя днями ранее украинские военные за день сбили сразу три российских вертолета Ка-52.

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Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн.