В чем особенность целевой мобилизации, кого коснется

Определенная неопределенность

Целевая мобилизация может быть введена для привлечения граждан к ликвидации последствий разрушений на освобожденных от оккупантов территориях. Во время целевой мобилизации предполагается выполнение призывниками задач по ликвидации последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения, а также - восстановления объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения.

Возможность введения целевой мобилизации законодательно введена еще в 2012 году. Тогда был принят Кодекс гражданской защиты, в котором и появилось понятие "целевая мобилизация". Было указано, что она применима в случае необходимости ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня и их последствий. А уже в марте 2022 года после полномасштабного вторжения российской армии в Украину парламент принял Закон №2132-IX, которым дополнил Кодекс гражданской защиты нормой о том, что целевая мобилизация может применяться также и для ликвидации последствий военных действий. Но для того, чтобы началась целевая мобилизация, необходимо, чтобы Кабмин, в дополнение к принятому закону, конкретизировал ее в соответствующем документе - плане целевой мобилизации. Пока такого документа не существует. Есть подобный от 9 августа 2017 года за подписью тогдашнего премьера Владимира Гройсмана. Но ведь он ориентирован не на военное время, а на мирное. Так что пока, до принятия Кабмином нового плана целевой мобилизации, рассчитанного на военное время, этот вид мобилизации невозможно применить. То есть, такой вид мобилизации пока поставлен на паузу. Впрочем, при неотложной необходимости нужный документ может появиться в считанные часы. В нем и будут указаны вся важная информация, начиная с того, кого могут призвать и на какое время. Скорее всего, такой вид мобилизации будет касаться мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могли бы быть мобилизованными и в ряды ВСУ.

Дело рук безработных

Возможно, сейчас в целевой мобилизации нет нужды. Ведь большую часть работ по возобновлению деоккупированных территорий взяли на себя волонтеры. А в последнее время к ним присоединяются и официально зарегистрированные безработные.

"Что касается организации работы в тылу, то правительство утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе, определит местная власть. Конечно, этот труд будет оплачиваться. Государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам минимальную зарплату. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", - подчеркнул еще в июне на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

А недавно на совещании с председателями областных и Киевской городской военных администрации вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала об "Армии восстановления страны", которая функционирует благодаря участию безработных в общественно полезных работах.

"Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы - около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. На сегодняшний день у нас две армии - одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к "Армии восстановления страны", а государство оплатит их труд на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн", - отметила вице-премьер.

По ее словам, безработные могут быть привлечены к выполнению работ, которые носят оборонный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Это могут быть как работы, направленные на нужды ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и на обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения. В частности, это может быть:

- обустройство и укрепление блокпостов, вырубка деревьев для формирования окопов;

- заготовка дров для военных и населения;

- разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

- укрепление дамб;

- расчистка автомобильных дорог от завалов;

- разгрузка гуманитарной помощи;

- обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах и школах под укрытие;

- ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;

- оказание помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, пожилым людям.

Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВ самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти. К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. При этом, как уже было сказано, безработные будут получать оплату за работу в размере не ниже минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 6700 грн. Для многих это больше, чем пособие по безработице. С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с КЗоТом.

Что важно: общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях. В Сумской области к таким работам привлекают людей в 18 территориальных общинах из 26 - там, где не ведутся активные боевые действия, таким образом трудоустроено почти 400 безработных. В Черниговской области к выполнению таких работ привлечены 78 безработных.

Галина Гирак