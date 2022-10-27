Зеленский заявил о жестоких боях на Донбассе

Украинские войска ведут жестокие бои с российскими агрессорами в Донецкой области. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении в среду, 26 октября.

По его словам, "продолжаются активные действия по другим направлениям. Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области".





"Сегодня в течение дня воздушная тревога несколько раз объявлялась на большей части территории нашего государства. Есть результаты у Воздушных Сил: сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны", – отметил он.





По словам Зеленского, "общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники – авиационной и другой, – сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не получится".





"Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага. Слава каждому и каждому, кто воюет и работает ради свободы Украины", – сказал президент.





Напомним, ВСУ за день поразили шесть баз оккупантов. Также подтверждены результаты огневого поражения, осуществленного Силами обороны Украины по противнику в последние дни.