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Новости
Украина
26 октября 22, 23:35
Зеленский заявил о жестоких боях на Донбассе
Зеленский
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Оккупанты потеряли уже столько техники – авиационной и другой, – сколько большинство армий мира просто не имеют на вооружении, отметил президент

Украинские войска ведут жестокие бои с российскими агрессорами в Донецкой области. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении в среду, 26 октября.

"Жестокие бои продолжаются в Донецкой области – Бахмутское направление, Авдеевка. Все наши воины, которые держат позиции в этих направлениях в Донецкой области, просто герои", – заявил глава государства.

По его словам, "продолжаются активные действия по другим направлениям. Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области".

"Сегодня в течение дня воздушная тревога несколько раз объявлялась на большей части территории нашего государства. Есть результаты у Воздушных Сил: сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны", – отметил он.

По словам Зеленского, "общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники – авиационной и другой, – сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не получится".

"Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага. Слава каждому и каждому, кто воюет и работает ради свободы Украины", – сказал президент.

Напомним, ВСУ за день поразили шесть баз оккупантов. Также подтверждены результаты огневого поражения, осуществленного Силами обороны Украины по противнику в последние дни.
Korrespondent
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