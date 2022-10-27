ВСУ отразили атаки врага на Луганщине и Донетчине

Подразделения Сил обороны за сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 октября.

Отмечается, что враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

В течение суток противник нанес 18 авиационных и четыре ракетных удара и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили города Купянск, Дружковка и Запорожье.

Как отметили в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе задействование ударных БпЛА.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы: