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Новости
Украина
27 октября 22, 09:33
ВСУ отразили атаки врага на Луганщине и Донетчине
война
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Войска РФ не прекращают ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Войска РФ не прекращают ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Подразделения Сил обороны за сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 октября.

Отмечается, что враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

В течение суток противник нанес 18 авиационных и четыре ракетных удара и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили города Купянск, Дружковка и Запорожье.

Как отметили в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе задействование ударных БпЛА.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - с территории Российской Федерации, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелка, Двуречная, Каменка, Красное и Старица; 

на Купянском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголовка; 

на Лиманском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское, Верхнекаменное и Заречное; 

на Бахмутском направлении - из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка; 

на Авдеевском направлении противник наносил огненное поражение в районы населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново. 

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье. 

на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска ведут жестокие бои с оккупантами в Донецкой области.

А по инфорации ОК Юг, РФ на Херсонщине отводит элитные подразделения в оборону.
Korrespondent
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