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27 октября 22, 11:26
На Херсонщине ВСУ сбили самолет и вертолет врага
вертолет
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Отличились подразделения Воздушного командование Юг, сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил.

Сегодня, 27 октября, на Херсонщине сбиты вражеские вертолет и самолет. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ.

Сообщается, что отличились подразделения Воздушного командование Юг.

"27 октября, около 08.00, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование Юг сбит российский ударный вертолет Ка-52. А около 08.40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг Воздушных Сил сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении. 

Напомним, несколько дней назад украинские военные за день сбили сразу три российских вертолета Ка-52. 

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Korrespondent
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