Россия продолжает воровать украинских детей

Дети начали исчезать на Херсонщине

Местные СМИ Херсонской области, которая находится в оккупации, пишут, что с начала нового учебного года местные школы дважды закрывали на вынужденные каникулы, которые продолжаются и сейчас. Но если в сентябре школы просто не работали из-за опасности обстрелов, как это объясняли оккупанты, то сейчас жители правобережной Херсонщины и областного центра, в частности, столкнулись с новой проблемой. Россияне начали вывозить детей школьного возраста якобы бы на "оздоровление" в Крым и Краснодарский край. К сожалению, некоторые родители согласились отдать своих детей и отправили их на так называемый отдых.

Есть информация, что группы, выехавшие в начале октября, до сих пор не вернулись. Родителям говорят, что пребывание детей на территории России продлено на неопределенный срок и просят передать теплые вещи. Объясняют это оккупанты заботой об украинских детях и необходимостью жителям правого берега эвакуироваться в Россию из-за того, что ВСУ якобы будут бомбить населенные пункты. Но ведь понятно, что речь идет о незаконном захвате детей врагом, об использовании родителей в информационной войне с Украиной.

На временно оккупированной территории части Херсонской области захватчиками началась по сути массовая "эвакуация", а по сути депортация украинцев, а именно с детей, сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая. Уже выехало несколько сотен детей, возможно и тысячи.

"Детям объявили долгосрочные каникулы и попросили родителей дать в руки детям оригиналы свидетельств о рождении, чтобы при выезде с оккупированной территории города Херсона и области дети имели на руках эти свидетельства. По нашим данным, выехала не одна сотня детей, возможно даже это несколько тысяч из наших херсонских школ. Дальше это все продлилось тем, что оккупационные "власти" потребовали, чтобы люди оставили город Херсон и перебрались с правого берега Днепра на левый. Это связано с тем, что якобы они планируют уберечь жизни наших людей в связи с тем, что якобы ВСУ будут уничтожать город Херсон. Это совсем не соответствует правде", — сказала она в эфире телеканала FREEДОМ.

Луговая напомнила, что украинские воины никогда не стреляют по мирному населению. Так поступают только солдаты РФ. Украинские защитники уничтожают точечно на территории оккупированного Херсона и области объекты, где находятся российские захватчики и их техника.

Луговая уточнила, что на сегодняшний день украинским властям неизвестно, где пребывают вывезенные оккупантами дети. Но есть информация, что люди, которые были вывезены из Херсона и частично из области, их где-то расселили в Скадовске, в пансионатах.

В свою очередь, в своем телеграмм-канале журналист Константин Рыженко еще 9 октября писал, что украинские детей везут в направлении Крыма.

"Что выяснилось. Действительно, за последнюю неделю многие дети поехали в Крым. Из Олешек есть информация о нескольких десятках автобусов, которые вывозили детей в направлении Крыма. Дети уезжают в Артек, Евпаторию, Феодосию. Говорят, что до 21 октября", – написал журналист.

Рыженко предположил, что в общей сложности Россия может похитить более 1200 детей. Из каждой школы уезжают от 14 до 100 маленьких херсонцев.

Также он отметил, что люди, передвигающиеся по воде, несколько раз видели катера, заполненные детьми. В одном плавсредстве может быть от 400 до 600 человек.

Наконец, Рыженко сообщил, что из источников в Кремле он узнал, что Россия таким образом планирует вывезти в Крым около 5000 детей.

Маленьких украинцев крадут повсеместно

К слову, детей крадут со всех оккупированных территорий. Ранее Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что захватчики сотнями увозят несовершеннолетних на свои земли.

"Сегодня можем подтвердить тот факт, что они уносят наших детей. Из Энергодара вывезли 300 детей в Анапу. Сегодня готовятся вывозить детей из Мелитополя в Крым или Краснодарский край", – отметил Федоров.

По его словам, россияне начали вывозить украинских детей, потому что к ним привязаны родители. Очевидно, в планах оккупантов сделать так, чтобы потом матери и папы возвращались за своими детьми в Россию и не могли уехать с территории враждебного государства.

В свою очередь, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что более 1 300 детей незаконно вывезены Россией из оккупированного города.

Он отметил, что кражу детей из Мариуполя курировала официальный представитель по правам детей при администрации президента России Мария Львова-Белова.

"По их данным, даже более 1 300 детей вывезены из Мариуполя. И по поводу возврата — нет, возвращать не будут. Абсолютное большинство детей, порядка 80% уже роздано по российским семьям. По процедуре упрощенной, в том числе для мариупольских детей, они уже прошли процедуру усыновления на территории России. Процесс болезненный, процесс сложный. Этим процессом занимается офис омбудсмена нашего, этим процессом занимается офис первой леди. Мы насколько можем помогаем", — сказал Андрющенко в эфире телеканала FREEDOM.

По его словам, темой украденных из Мариуполя детей заинтересовались западные журналисты на фоне того, что Российская Федерация скрывает всю информацию о вывезенных с оккупированной территории детях, пытается сделать ее недоступной и невозможной для отслеживания.

К слову, буквально сегодня Мария Львова-Белова призналась, что и сама "усыновила" ребенка из Мариуполя, которого похитили российские военные. Также она добавила, что способствовала "усыновлению" еще 350 детей из временно оккупированных населенных пунктов Донбасса.

На такие заявления омбудсменки отреагировали в украинском МИД. Они ответили, что это нарушает законодательство Украины, Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Важно все документировать

Как говорит директор по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева, при условии, если будет доказано принуждение к выезду из Херсона, то такая депортация является военным преступлением, которое нуждается в расследовании и согласно нормам международного права, и должно было бы быть предметом рассмотрения Международного уголовного суда как процесс, который происходит с начала широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Безусловно, это все необходимо документировать — факты разделения семей, факты вывоза отдельно детей, содержание их отдельно в санаториях и детских лагерях той же Евпатории", — сказала правозащитница в эфире телеканала FREEДОМ.

Россия, воруя украинских детей, незаконно депортируя их на свои территории, лишает будущего Украину. Вопрос возвращения этих детей — сложный. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала исполнительный директор "Восточной правозащитной группы", адвокат, правозащитница Вера Ястребова.

"Российская Федерация, по сути, занимаясь массовым киднеппингом, вывезла этих детей в Россию и предварительно подготовила нормативную базу, позволяющую определенным образом подготовить тех родителей, которые решили взять опеку над украденными детьми и проводят с ними работу", — сказала она.

По мнению правозащитницы, должен вестись определенный реестр детей, которых украла РФ, со статусом со стороны Украины о том, что малыши, по сути, выкрадены.

"Что это не какие-то дети случайные, которые появились на территории РФ, им сделали их документы РФ, и теперь пытаются их рассредоточить по семьям и таким образом фактически лишить нас будущего. Ведь мы упускаем тот факт, что согласно так называемых законов РФ, их понятие тайны усыновления предусматривает для себя, в том числе и тайну от ребенка, что его усыновили, на каких основаниях и могут ему изменить вплоть до того, что полностью его данные в свидетельстве о рождении, и разыскать такого ребенка будет очень и очень сложно, если не будет определенных возможностей у нас", — пояснила Ястребова.