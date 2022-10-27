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Новости
Украина
27 октября 22, 21:14
Уничтожены два склада врага и переправа - Генштаб
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Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Украинские военные подтвердили уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в четверг, 27 октября.

Указано, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

За тот же период украинские подразделения ПВО сбили российские вертолет и самолет – по предварительной информации Ка-52 Аллигатор и штурмовик Су-25.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", – добавили в Генштабе.

В свою очередь российские оккупанты за текущие сутки нанесли три авиационных удара по территории Украины, а также совершили три обстрела из РСЗО.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности на левом берегу реки Днепр, а также активно ведет воздушную разведку.

"Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. В течение суток противник нанес три авиационных удара и совершил три обстрела из реактивных систем залпового огня", – подчеркивают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, включая задействование ударных БпЛА.

На других направлениях враг вел огонь, в частности:

- На Слобожанском направлении – с территории РФ, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное, Старица;
- на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка и Фиголовка;
- на Лиманском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское и Заречное;
- на Бахмутском направлении оккупанты стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Краматорск, Соледар и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении противник наносил огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийский огонь в районах Белогорья, Времовки, Железнодорожного, Новополя, Новоселки, Ольговского и Орехова;
- на Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более 15 населенных пунктов, находящихся недалеко от линии столкновения.

Напомним, общие боевые потери России приближаются к 70 тысячам военных. Только за минувшие сутки было ликвидировано 320 оккупантов.
Korrespondent
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