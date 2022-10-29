Последний посланник Путина: Африка призывает к переговорам

Россия нуждается в переговорах

Умару Сиссоку Эмбало за день визита в Киев, 25 октября, посетил Россию, где встретился с Путиным. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 октября отметил, что Украина последовательно расширяет контакты с Африкой.

"Президент Эмбало также председательствует в Экономическом сообществе стран западной Африки. Фактически он является представителем сразу 15 входящих в это сообщество африканских стран. И это первый африканский лидер, посетивший наше государство после 24 февраля", – отметил он.

По словам Зеленского, многие переговоры и договоренности проходят впервые в истории Украины.

"Очень важно, чтобы на этом континенте, где влияние Кремля традиционно существенно, слышали украинскую позицию и знали полную правду о реальном происходящем. Мы это обеспечиваем", – добавил он.

Президент также упомянул о блокировании Россией экспорта зерна из Украины, от которого зависит также и продовольственная безопасность африканских стран.

"На сегодняшний день из-за сознательного российского торможения нашего продовольственного экспорта количество судов, ожидающих возможности выполнить контрактные обязательства, – уже 175. И это не просто какая-то торговая проблема. Это ухудшение доступа к пище для миллионов людей и угроза еще большего роста цен на базовые продукты на разных континентах – и в Африке, и в Азии, и в Европе", – заявил Зеленский.

Он предостерег, что в случае негативного сценария блокада может завершиться новым миграционным кризисом.

Отмечается, что в ходе пресс-конференции в Киеве Умару Сисоку Эмбало заявил о якобы желании России начать диалог. Он сказал, что Путин просил передать Зеленскому месседж о готовности к диалогу.

Зеленский ответил, что для диалога нужно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Кремле тут же опровергли слова африканского лидера. Там отрицают, что просили президента Эмбало передать Зеленскому предложение о переговорах от диктатора Путина.

"Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Однако несмотря на отрицание в Кремле, в ОПУ уже прокомментировали предложение Эмбало. Там иронизируют, что уровень посредников, через которых российский президент пытается договориться с Украиной, действительно впечатляет. Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Это поразительный уровень. Уже очевидно, что Россия – "очень популярная и влиятельная страна", – подчеркнул Подоляк.

Украинцы каждый день слышат сирены, видят иранские дроны и крылатые ракеты. В то же время Путин, убивающий людей, кричит о необходимости переговоров.

"Поэтому хотят договориться, мол, если они уже забрали часть территории, то мы должны ее отдать. И после этого мы будем жить в большом мире. Для людей, имеющих хоть каплю ума, это выглядит немного странно", – заметил Подоляк.

Путин понимает, что проигрывает, рассказал в комментарии Телеграфу экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж. А потому бросается в своеобразный последний бой, запустив все элементы шантажа – и в то же время предлагая провести переговоры.

"Мол, или садитесь договариваться на условиях Кремля, или мы пустим в ход более страшное оружие, чем ранее. При этом к теме о необходимости переговоров подключаются новые и новые лица. Вслед за Эрдоганом и Макроном соответствующие месседжи выдают ряд американских парламентариев, бизнесмен Маск. А теперь Кремль подключил еще и представителей африканского континента. В среду, 26 октября, во время встречи в Киеве с Зеленским президент Гвинеи-Бисау – Умару Сисоку Эмбало передал ему предложение путина о необходимости начать диалог. То есть даже такого посланника-посредника уже использует Москва. В традиционной для себя манере, после того, как ее предложения отвергнуты, начиная рассказывать, будто их и вовсе не было", - говорит Маломуж.

Несмотря на уговоры, украинский президент переговорные приветы Кремля последовательно отвергает - и правильно делает, считают эксперты.

"Зеленский раскусил Путина и понимает, что не следует создавать себе иллюзий о том, что Москва испугалась поражения и собирается проводить такие переговоры, в ходе которых Украина может добиться хоть чего конструктивного результата. Действительно, очевидно, что переговоры для России всегда означали и означают только одно: либо тянуть время, либо принудить к капитуляции, либо договориться со страной на таких условиях, которые облегчат для РФ оккупацию этой страны уже в ближайшем будущем", - пишет Lenta.ua, цитируя журналиста-международника Виталия Портникова.

Борьба за влияние в Африке

На следующий день после визита президента Эмбало Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опубликовал объемную аналитику о планах Кремля на Африку.

"Последние события ярко свидетельствуют о том, что планы Кремля на Африку остаются неизменными. Однако такого пристального внимания африканскому континенту Москва не оказывала со времен СССР. В конце лета на форум Армия-2022 в подмосковную Кубинцу были приглашены делегаты из Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии и ЮАР. В июле российский министр Лавров за пять дней совершил турне по Египту, Конго, Уганде и Эфиопии. И, наконец, 25 октября Путин встретился с президентом одной из беднейших стран мира – Гвинея-Бисау", - говорится в аналитике.

Причинами пристального внимания Кремля к Африке названы попытка избежать международной изоляции России и официальная поддержка тех государств африканского континента, которые формально имеют право голоса в международных организациях, прежде всего в ООН. Кроме того, смоделированный путинским режимом тренд угрозы массового голода на африканском континенте направлен на отвлечение Запада от "украинского вопроса". В Центре противодействия дезинформации уверены, что искусственный голод, по путинской задумке, спровоцирует миграционную волну в "недружественных России странах" и антимиграционную риторику таких путинских лоббистов, как Виктор Орбан в Венгрии и Ле Пен – во Франции.

Наконец, снабжение оружием африканских стран – один из важнейших источников пополнения российского госбюджета. Также для создания новейших технологий России необходимы сырьевые ресурсы Африки, поскольку их себестоимость ниже себестоимости российских ресурсов, в частности марганца, хрома, кобальта.

"Однако, несмотря на мощную информационную агрессию, визиты кремлевских чиновников в африканские страны и встречи их лидеров в кремле, официальная поддержка России на уровне государств африканского континента постепенно снижается", - уверяют в Центре противодействия дезинформации.

Результаты октябрьского турне по Африке руководителя МИД Украины Кулебы уже меняют ситуацию в пользу Украины.

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"Президент Кот-д'Ивуар Алассан Уаттара подтвердил присоединение страны к Крымской платформе. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо поддержал позицию Украины и выступил против распространения российского влияния в Африке. Представитель Кении в ООН осудил признание Россией квазиреспублик и нарушение Россией международного права. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время визита в Киев поддержал украинские усилия по созданию специального трибунала за преступления РФ", - пишут в Центре.

Однако Украина немного опоздала с работой по Африке, рассказал в комментарии Радио Свобода Юрий Олейник, кандидат политических наук и руководитель исследовательских программ негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований". Он отмечает, что на африканском континенте нужно было активизироваться с начала 2015 года.

"Несмотря на то, что мы поздно заходим, у нас есть геополитические инструменты. И первый, который видит весь мир - влияние на торговлю зерна. Некоторые страны от украинского и российского зерна могут зависеть наполовину, а то и до 80-90%... В будущем это может быть сотрудничество и в перерабатывающей отрасли, и в IT-технологиях, и в различных поставках высокотехнологической продукции. Но тут нужно работать. И я думаю, уже сейчас те контакты, которые начались, дипломатические контакты, в частности визиты и нашего министра иностранных дел, уже дают некоторый результат", - рассказал Олейник.