Боевые потери России превысили 70 тысяч человек

Россия с начала войны, которую она развязала против Украины потеряла более 70 тысяч своих солдат. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей Facebook-странице в субботу, 29 октября.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 октября ориентировочно составили:

личного состава - около 70 250 (+550) человек ликвидировано, танков - 2659 (+19) ед, боевых бронированных машин - 5401 (+23) ед, артиллерийских систем - 1708 (+9) ед, РСЗО - 380 (+1) ед, средства ПВО - 195 (+3) ед, самолетов - 273 (+1) ед, вертолетов - 252 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1406 (+5), крылатые ракеты - 351 (+0), корабли / катера - 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19) ед, специальная техника - 152 (+1).

Как уже сообщалось раньше, в Генштабе ВСУ проинформировали, что украинские бойцы за прошедшие сутки в районе Майорска в Донецкой области уничтожили 300 оккупантов, которые готовились к нападению.

Кроме того, ВСУ за сутки нанесли 26 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружению и военной технике врага, также поразили четыре склада боеприпасов оккупантов.