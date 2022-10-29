Боевые потери России превысили 70 тысяч человек

Россия с начала войны, которую она развязала против Украины потеряла более 70 тысяч своих солдат. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей Facebook-странице в субботу, 29 октября.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 октября ориентировочно составили:
Как уже сообщалось раньше, в Генштабе ВСУ проинформировали, что украинские бойцы за прошедшие сутки в районе Майорска в Донецкой области уничтожили 300 оккупантов, которые готовились к нападению.
Кроме того, ВСУ за сутки нанесли 26 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружению и военной технике врага, также поразили четыре склада боеприпасов оккупантов.