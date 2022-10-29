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Новости
Украина
29 октября 22, 10:05
Боевые потери России превысили 70 тысяч человек
война
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Генштаб ВСУ сообщил, что за время войны в Украине ориентировочно погибли 70 250 российских оккупантов.

Россия с начала войны, которую она развязала против Украины потеряла более 70 тысяч своих солдат. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей Facebook-странице в субботу, 29 октября.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 70 250 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 2659 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин - 5401 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 1708 (+9) ед,
  • РСЗО - 380 (+1) ед,
  • средства ПВО - 195 (+3) ед,
  • самолетов - 273 (+1) ед,
  • вертолетов - 252 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1406 (+5),
  • крылатые ракеты - 351 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19) ед,
  • специальная техника - 152 (+1).

    • Как уже сообщалось раньше, в Генштабе ВСУ проинформировали, что украинские бойцы за прошедшие сутки в районе Майорска в Донецкой области уничтожили 300 оккупантов, которые готовились к нападению.

    Кроме того, ВСУ за сутки нанесли 26 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружению и военной технике врага, также поразили четыре склада боеприпасов оккупантов.
    Korrespondent
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