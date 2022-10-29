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Новости
Украина
29 октября 22, 10:08
Россия вывезла из Херсона труп "первого оккупанта" Потемкина
Могила Потемкина
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По мнению британцев, символическое удаление Потемкина и массовое бегство из Херсона говорят о намерении России ускорить уход из этого района

Российские оккупанты вывезли из Херсона останки захороненного там Григория Потемкина, который в XVIII веке оккупировал украинские территории. Это может значить, что Россия собирается уйти из Херсона. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 29 октября.

В разведке отмечают, что 27 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что более 70 000 человек покинули город Херсон.

26 октября он также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его могилы в Херсонском соборе к востоку от Днепра.

"В русской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием русскими украинских земель в XVIII веке и подчеркивает то значение, которое Путин почти наверняка придает предполагаемому историческому оправданию вторжения", – сообщается в отчете британской разведки.

По мнению британцев, символическое удаление Потемкина и массовое бегство из Херсона, вероятно, предвосхищают намерения России ускорить уход из этого района.

Глава ГУР Кирилл Буданов говорит, что россияне не бегут из Херсона, но могут попасть в ситуацию, как украинские защитники в Мариуполе. 

По мнению Буданова, российские оккупанты ускорят отход на южном направлении, когда украинская артиллерия возьмет под огневой контроль дамбу в Новой Каховке. 

26 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что в Херсонской области наступление Сил обороны немного замедлили дожди, но оно продолжается шаг за шагом.
liga.net
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