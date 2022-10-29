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Новости
Украина
29 октября 22, 16:07
В Крыму мог быть поврежден Адмирал Макаров - МВД
фрегат Адмирал Макаров
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Одним из поврежденных российских военных кораблей в Севастополе может быть фрегат Адмирал Макаров, сообщает советник главы МВД.
Одним из поврежденных российских военных кораблей в Севастополе может быть фрегат Адмирал Макаров, сообщает советник главы МВД.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что во временно оккупированном Россией Севастополе сегодня получили повреждения четыре российских военных корабля, среди которых, возможно, - фрегат Адмирал Макаров.

"В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ – в том числе фрегат и десантный корабль. Русские в таком шоке, что до сих пор не знают, как об этом доложить Путину!" - написал Геращенко.

Отдельным постом в ТГ-канале вышло сообщение о том, что одним из поврежденных российских военных кораблей может быть фрегат Адмирал Макаров, использовавшийся для ракетных атак на города Украины.

"По пока неподтвержденным данным, один из самовзорвавшихся кораблей в Севастопольской бухте – это Адмирал Макаров, носитель крылатых ракет Калибр. Именно с него в июле выпускались ракеты по Виннице, в результате удара которых погибли и были ранены десятки украинцев, в том числе девочка Лиза", - пишет Геращенко.

Информацию о повреждении нескольких единиц Черноморского флота РФ разместил также Telegram-канал "Сеятель ветра".

"Несколько кораблей Черноморского флота РФ, среди которых фрегат Адмирал Макаров, были повреждены После ночных взрывов ВС РФ полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту. По имеющейся информации, были атакованы 4 корабля ЧФ РФ, среди которых фрегат Адмирал Макаров, который стал флагманом флота РФ после потопления Москвы. Если информация о потере уже второго флагмана подтвердится, то это очередной позор Путина. Похоже так Украина отвечает на предложение о переговорах", - отмечено в сообщении.

ТГ-канал Крымские партизаны также считает, что среди поврежденных кораблей - Адмирал Макаров.

"Бай-бай, Адмирал Макаров. Черноморский флот в Крыму уже не выдерживает. Оккупанты, топите оставшиеся шхуны сами. Будет не так обидно", - говорится в сообщении. 

Напомним, в российском минобороны, рассказывая об "атаке киевского режима на Севастополь", признают лишь "незначительное повреждение", полученное морским тральщиком Иван Голубец.
Korrespondent
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