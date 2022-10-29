В Крыму мог быть поврежден Адмирал Макаров - МВД

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что во временно оккупированном Россией Севастополе сегодня получили повреждения четыре российских военных корабля, среди которых, возможно, - фрегат Адмирал Макаров.

"В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ – в том числе фрегат и десантный корабль. Русские в таком шоке, что до сих пор не знают, как об этом доложить Путину!" - написал Геращенко.

Отдельным постом в ТГ-канале вышло сообщение о том, что одним из поврежденных российских военных кораблей может быть фрегат Адмирал Макаров, использовавшийся для ракетных атак на города Украины.

"По пока неподтвержденным данным, один из самовзорвавшихся кораблей в Севастопольской бухте – это Адмирал Макаров, носитель крылатых ракет Калибр. Именно с него в июле выпускались ракеты по Виннице, в результате удара которых погибли и были ранены десятки украинцев, в том числе девочка Лиза", - пишет Геращенко.

Информацию о повреждении нескольких единиц Черноморского флота РФ разместил также Telegram-канал "Сеятель ветра".

"Несколько кораблей Черноморского флота РФ, среди которых фрегат Адмирал Макаров, были повреждены После ночных взрывов ВС РФ полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту. По имеющейся информации, были атакованы 4 корабля ЧФ РФ, среди которых фрегат Адмирал Макаров, который стал флагманом флота РФ после потопления Москвы. Если информация о потере уже второго флагмана подтвердится, то это очередной позор Путина. Похоже так Украина отвечает на предложение о переговорах", - отмечено в сообщении.

ТГ-канал Крымские партизаны также считает, что среди поврежденных кораблей - Адмирал Макаров.

"Бай-бай, Адмирал Макаров. Черноморский флот в Крыму уже не выдерживает. Оккупанты, топите оставшиеся шхуны сами. Будет не так обидно", - говорится в сообщении.

Напомним, в российском минобороны, рассказывая об "атаке киевского режима на Севастополь", признают лишь "незначительное повреждение", полученное морским тральщиком Иван Голубец.



