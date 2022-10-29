Проведен очередной обмен пленных: удалось освободить 52 украинских пленных - офицеров, медиков, сержантов и солдат. Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сообщается, что среди освобожденных - 12 бойцов НГУ, включая 2 «азовцев», 18 - из ВМС, 8 - из ГПСУ, 9 - из ТРо, 3 воина ВСУ и 2 гражданских.

"Домой возвращаются защитники Азовстали, защитники Мариуполя и спасавшие жизнь. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на Азовстали и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией Москва, а еще моряка с острова Змеиный. Также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне", - сообщает Ермак.

Глава Офиса президента отмечает, что все, причастные к делу обмена пленными, работают над задачей "вернуть домой всех украинцев".

У нас еще много работы, но имеем важный результат - наши дома. Вернем всех, уверяет Ермак.





Напомним, квазируководитель "ДНР" Пушилин сообщил, что россияне вернули 50 своих солдат, в том числе - семь человек из "ДНР" и двоих из "ЛНР".

Как сообщалось раньше, 17 октября, из российского плена вернулись 108 украинских женщин. Это был первый совершенно женский обмен.

В Минобороны сообщили, что за время полномасштабного вторжения совершено 28 обменов пленными и освобождено из плена 978 человек, 99 из которых - гражданские лица