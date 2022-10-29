На час назад: Украина переходит на "зимнее" время

В ночь на воскресенье, 30 октября, Украина в очередной раз перейдет на "зимнее" время. Стрелки часов необходимо перевести на час назад в четыре часа утра.

Ежегодный перевод часов на летнее и зимнее время регламентируется постановлением правительства №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года с "с целью экономии энергии".

Стрелки часов следует перевести самостоятельно, а в компьютерах, планшетах и телефонах время переводится автоматически.

На билетах на поезда, отправляемые 30 октября 2022 года, указано уже зимнее время - с учетом после перевода часов, сообщает Укрзализныця.

"Переводим стрелки. Вместе со всей страной переходим на зимнее время: 30 октября в 04:00 по киевскому времени стрелки часов переводим на час назад. Время отправления и прибытия поездов в билетах 30 октября указывается уже с учетом перевода часов стрелок", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года.

В 2011 году в Украине было принято постановление об отмене перехода на летнее время, но позже его отменили. После этого несколько раз снова поднимался вопрос об отказе от перевода стрелок часов. Законопроект об этом даже приняли за основу, но для окончательного принятия 19 марта 2021 года голосов не хватило.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти призвали украинцев на захваченных территориях не переходить на зимнее время.