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Новости
Украина
30 октября 22, 20:20
Оккупанты взрывают мосты на Луганщине, боясь наступления ВСУ
взрыв
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Глава ОВА отметил, что россияне системно атакуют Белогоровку, а после этого отправляют бойцов на разведку, но они "традиционно не возвращаются обратно".

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики подорвали мост через реку Красная вблизи поселка Краснореченское на Луганщине, потому что боятся, что ВСУ уже близко.

"Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне подорвали мост через реку Красная возле Краснореченского", - заявил Гайдай.

Он также добавил, что 29 октября оккупанты подорвали еще один мост возле Кременной. 

По словам Гайдая, российское командование поставило задачу своим войскам остановить продвижение ВСУ, но погода налаживается, поэтому "дела у защитников пойдут быстрее".

Глава ОВА отметил, что россияне системно атакуют Белогоровку, а после этого отправляют бойцов на разведку, но они "традиционно не возвращаются обратно".

Также продолжаются ожесточенные бои на Сватовском направлении. Трасса между Сватовым и Кременной под огневым контролем ВСУ, поэтому россияне не могут быстро получить подкрепление и новые боекомплекты на этих участках фронта.

По словам Гайдая, вокруг Кременной и Сватово заминировано почти все – берега рек, дороги, мосты.

Кроме того, глава ОВА со ссылкой на разведку сообщил, что в результате проведенной операции по освобождению поселка Невское ВСУ уничтожили 34 оккупантов. Еще 3 российских "контрактников" взяли в плен. Также ВСУ захватили военный КАМАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.

Напомним, ранее Гайдай сообщал, что украинские защитники практически взяли под контроль важную трассу между оккупированными городами Сватово и Кременная.
Korrespondent
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