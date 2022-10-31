За три минуты ВСУ приземлили два "аллигатора"

Сегодня, 31 октября, в Херсонской области ВСУ за три минуты сбили два российских вертолета Ка-52. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ.

"31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг Воздушных Сил ВС Украины сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по врагу.

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