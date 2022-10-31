Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.21
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 октября 22, 22:56
МАГАТЭ начала инспекцию объектов в Украине
МАГАТЭ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Проверка вскоре завершится, предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в понедельник, 31 октября, начали инспекцию двух ядерных объектов по запросу Украины на фоне обвинений РФ в организации провокации с использованием "грязной бомбы". Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, проверка инспекторов "вскоре завершится", и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.

Напомним, российские пропагандисты, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу, начали распространять "информацию" о якобы наличии у Украины "грязной бомбы".

Украина пригласила МАГАТЭ для проверки обвинений РФ.
Korrespondent
Ещё по теме:
КНДР возобновила работу плутониевого реактора
МАГАТЭ срочно проверит захваченные АЭС в Украине
Составлен прогноз заражения при аварии на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
За три минуты ВСУ приземлили два "аллигатора"
Лента новостей