МАГАТЭ начала инспекцию объектов в Украине

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в понедельник, 31 октября, начали инспекцию двух ядерных объектов по запросу Украины на фоне обвинений РФ в организации провокации с использованием "грязной бомбы". Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, проверка инспекторов "вскоре завершится", и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.

Напомним, российские пропагандисты, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу, начали распространять "информацию" о якобы наличии у Украины "грязной бомбы".

Украина пригласила МАГАТЭ для проверки обвинений РФ.