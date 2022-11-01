Возле Волновахи произошел взрыв в гостинице с "кадыровцами"

Утром 1 ноября прогремел взрыв в гостинице Ахтамар в Волновахе Донецкой области. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на собственные источники, заявил, что там располагались "кадыровцы".

Кроме того, по его информации, обезврежены около 10 единиц военной техники.

"Ожидаем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", - отметил Андрющенко.

Напомним, ранее украинские военные накрыли огнем базу российских военных на левом берегу Херсонщины. В результате погибли более 40 оккупантов, есть раненые. Уничтожить базу удалось после того, как "кадыровцы" сняли на камеру себя и позиции, где они разместились.