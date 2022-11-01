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Новости
Украина
1 ноября 22, 19:43
Данилов ответил на слова Медведева о ядерном ударе
Данилов
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Отдельным пунктом в списке для Медведева Данилов выделил ядерные угрозы со стороны России.

Угроза и применение ядерного оружия Россией - это акт суицида. РФ окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Детей и жен на Марс не скроете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других Дубаев - "прямо в рай", - отметил он.

"Медведеву памятку. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя", - говорится в сообщении.

Данилов предложил добавить в список, что "Россия окончательно и безвозвратно проигрывает; Кремлевский режим сам, добровольно запустивший процесс распада недоимперии и фейк-федерации; Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены. Это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе от российских кафиров страной; Полная денуклеаризация - конечная цель демонтажа РФ".

"Этот последний гнилой зуб имеет и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ может пойти на крайние меры - применить ядерное оружие.

Также Медведев пригрозил Украине "прямым ударом".
Korrespondent
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