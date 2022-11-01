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Новости
Украина
1 ноября 22, 19:52
Замена в Нафтогазе перед зимой. Чего ожидать?
Витренко, Нафтогаз
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Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко.

В Украине продолжается война, но о политике тоже не забывают. В стране готовятся крупная кадровая перестановка. Свою должность покидает глава Нафтогаза Юрий Витренко, его пост займет нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, а возглавляемое им министерство объединят с Мининфраструктуры во главе с Александром Кубраковым. Корреспондент.net разбирался, что из этого всего может получиться?

Витренко уходит или уходят?

Витренко возглавил Нафтогаз в апреле 2021 года и продолжит это делать до 3 ноября 2022 годавключительно. Природную монополию Витренко возглавил после того, как поуправлял министерством энергетики. 

Витренко приписывают напряженные отношения с главой правительства Денисом Шмыгалем. 

"У нас были разные отношения с Денисом Анатольевичем. В первые дни войны мы обнимались, и просто по-человечески выглядело так, что мы практически братья. В сложные моменты мы могли относительно нервно обсуждать некоторые темы.

Есть определенные волны, напряжение. И мне иногда психологически очень сложно, и ему. Мы все через это проходим", – говорил Витренко в одном из интервью.

Конфликт Шмыгаля и Витренко обострился на фоне разногласий по необходимым объемам газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона.

В июне Кабмин поручил Нафтогазу накопить к началу отопительного сезона 19 млрд куб м топлива, а Витренко отмечал, что для прохождения зимы хватит 15 млрд куб м.

Впрочем, к началу отопительного сезона не удалось добиться ни первого, ни второго показателя. 20 октября запасы в хранилищах составляли около 14,2 млрд куб. м газа.

В период между поручением правительства и началом отопительного сезона цены на газ в Евросоюзе держались на рекордных отметках, поэтому вряд ли целесообразно было наполнять хранилища любой ценой.

В последнее время стоимость газа существенно упала и "Нафтогаз" начал этим пользоваться. Он увеличил импорт газа до 24 млн куб м в сутки, что является самым большим показателем за последний год.

Еще один эпизод, ухудшивший отношения между премьером и руководителем государственного монополиста, – реструктуризация долга Нафотогаза.

На уровне правительства было принято решение о том, чтобы отсрочить выплаты по всем долгам, но Витренко противился этому и долгое время заявлял, что компания готова расплатиться. 

Не брать на себя ответственность?

Бывший глава Нафтогаза и начальник Витренко Андрей Коболев считает, что Витренко просто не захотел брать на себя ответственность перед тяжелой зимой. 

“Его пугает зима без газа и без денег, он прибегает к примитивной манипуляции - запуску в медийное пространство новости об отключении генерирующей компании во время войны… Ну, чтобы уж точно уволили на эмоциях и не нужно было идти в тяжелую зиму “голым и босым””.

Суперминистерство

В главы Нафтогаза пророчат Алексея Чернышова. Выходец из строительного бизнеса с конца октября 2019 года возглавлял Киевскую государственную администрацию, где сменил Михаила Бно-Айрияна, а потом перешел на работу в министерство общин и территорий.

После того, как Чернышов перейдет в Нафтогаз его министерство могут объединить с Мининфраструктуры. Таким образом, глава Мининфраструктуры Александр Кубраков возглавит настоящее суперминистерство. 

 
Korrespondent
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