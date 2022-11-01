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Украина
1 ноября 22, 19:57
Новые налоги и цены на админуслуги.Что изменилось с 1 ноября
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В Украине выросла цена паспортов и других документов, а также ввелись дополнительные налоги на новострой.

В Украине с 1 ноября увеличивается стоимость срочного оформления нескольких видов документов, в частности паспорта гражданина Украины и заграничного, вводятся новые налоги на недвижимость. Также правительство предоставляет новую финансовую помощь жителям освобожденных территорий и эвакуированным гражданам. С какими нововведениями столкнутся украинцы разбирался Korrespondent.net.  

Высокие налоги на новые квартиры

С 1 ноября вступает в силу закон о налогообложении сделок с объектами новой недвижимости – на строительство и продажу жилья на первичном рынке. Этот закон предусматривает, что застройщики будут платить 20% НДС (по кассовому методу), а физические лица, продающие недвижимость на первичном рынке, должны платить налог на доходы в 18% от разницы между ценой покупки при продаже квартиры.

Согласно изменениям, если физическое лицо решит продать новую квартиру в течение года, оно должно уплатить налог в размере 18% прибыли - разницу между стоимостью продажи квартиры и ценой, за которую ее купили у застройщика. 

Что остается без изменений согласно закону:

первая продажа жилья за год, если продавец владел им три года и больше - не облагается; вторая продажа жилья за год, если продавец владел им три года и более или первая за год продажа другой недвижимости облагается налогом под 5% + 1,5% военный сбор; при продаже полученных в подарок объектов недвижимости, расходами только сумма госпошлины, регистрационного сбора и аналогичных платежей, налогов и сборов, уплаченных в связи с оформлением подарка; на унаследованные объекты не распространяется требование о владении ими в течение трех лет.

Дорогие паспорта

С 1 ноября вступает в силу постановление Кабмина №1180. Документом предусмотрено увеличение стоимости срочного оформления нескольких видов документов, в том числе паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

В частности, подорожает оформление следующих документов:

- паспорта гражданина Украины (внутреннего паспорта) в течение 10 дней – с 252 грн до 496 грн; 
- загранпаспорта за три или семь дней – с 704 грн до 992 грн;
- оформление и обмен проездного документа беженца – с 226 грн до 452 грн; - оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые – со 168 грн до 336 грн;
- оформление и обмен вида на временное проживание – с 352 грн до 452 грн; - оформление и обмен карты мигранта – с 199 грн до 399 грн.

Только через шесть месяцев после отмены военного положения в Украине подорожает и оформление обычных паспортов: оформление паспорта гражданина Украины за 20 дней (кроме оформления впервые) вырастет со 126 до 248 грн, цена бланка останется неизменной; оформление загранпаспорта за 20 дней вырастет с 352 до 496 грн, цена бланка останется неизменной.

Помощь жителям деоккупированных территорий

С 1 ноября Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий открывает счет для помощи жителям освобожденных территорий и эвакуированным гражданам за счет доноров. Деньги со счета будут выделяться областным военным администрациям на закупку продовольствия, одежды, лекарств, эвакуацию граждан, а также обустройство мест их размещения.

Разовые экстренные выплаты составят три тысячигривен для детей и людей с инвалидностью. Все остальные категории получат через Укрпочту по две тысячи гривен. 

Как получить денежную помощь:

местные органы власти в течение 7 дней после деоккупации предоставляют ОВА информацию о количестве лиц, проживавших в населенном пункте на момент деоккупации, и необходимую сумму средств; ОВА в течение 2 дней передают эту информацию в Минреинтеграции; Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней после утверждения перечисляет средства Укрпочте; Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты непосредственно людям, имеющим право на выплату такой помощи.

Как получить денежную помощь эвакуируемым: Укрпочта на основании сведений Укрзализныци за 3 дня до отправки эвакуационного поезда подает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств; Минреинтеграции в течение 2 дней со дня получения представления перечисляет денежные средства Укрпочте; Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты эвакуированным.
Korrespondent
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