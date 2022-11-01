Новые налоги и цены на админуслуги.Что изменилось с 1 ноября

В Украине с 1 ноября увеличивается стоимость срочного оформления нескольких видов документов, в частности паспорта гражданина Украины и заграничного, вводятся новые налоги на недвижимость. Также правительство предоставляет новую финансовую помощь жителям освобожденных территорий и эвакуированным гражданам. С какими нововведениями столкнутся украинцы разбирался Korrespondent.net.
Высокие налоги на новые квартиры
С 1 ноября вступает в силу закон о налогообложении сделок с объектами новой недвижимости – на строительство и продажу жилья на первичном рынке. Этот закон предусматривает, что застройщики будут платить 20% НДС (по кассовому методу), а физические лица, продающие недвижимость на первичном рынке, должны платить налог на доходы в 18% от разницы между ценой покупки при продаже квартиры.
Согласно изменениям, если физическое лицо решит продать новую квартиру в течение года, оно должно уплатить налог в размере 18% прибыли - разницу между стоимостью продажи квартиры и ценой, за которую ее купили у застройщика.
Что остается без изменений согласно закону:первая продажа жилья за год, если продавец владел им три года и больше - не облагается; вторая продажа жилья за год, если продавец владел им три года и более или первая за год продажа другой недвижимости облагается налогом под 5% + 1,5% военный сбор; при продаже полученных в подарок объектов недвижимости, расходами только сумма госпошлины, регистрационного сбора и аналогичных платежей, налогов и сборов, уплаченных в связи с оформлением подарка; на унаследованные объекты не распространяется требование о владении ими в течение трех лет.
Дорогие паспорта
С 1 ноября вступает в силу постановление Кабмина №1180. Документом предусмотрено увеличение стоимости срочного оформления нескольких видов документов, в том числе паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.
В частности, подорожает оформление следующих документов:- паспорта гражданина Украины (внутреннего паспорта) в течение 10 дней – с 252 грн до 496 грн;
Только через шесть месяцев после отмены военного положения в Украине подорожает и оформление обычных паспортов: оформление паспорта гражданина Украины за 20 дней (кроме оформления впервые) вырастет со 126 до 248 грн, цена бланка останется неизменной; оформление загранпаспорта за 20 дней вырастет с 352 до 496 грн, цена бланка останется неизменной.
Помощь жителям деоккупированных территорий
С 1 ноября Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий открывает счет для помощи жителям освобожденных территорий и эвакуированным гражданам за счет доноров. Деньги со счета будут выделяться областным военным администрациям на закупку продовольствия, одежды, лекарств, эвакуацию граждан, а также обустройство мест их размещения.
Разовые экстренные выплаты составят три тысячигривен для детей и людей с инвалидностью. Все остальные категории получат через Укрпочту по две тысячи гривен.
Как получить денежную помощь:местные органы власти в течение 7 дней после деоккупации предоставляют ОВА информацию о количестве лиц, проживавших в населенном пункте на момент деоккупации, и необходимую сумму средств; ОВА в течение 2 дней передают эту информацию в Минреинтеграции; Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней после утверждения перечисляет средства Укрпочте; Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты непосредственно людям, имеющим право на выплату такой помощи.
Как получить денежную помощь эвакуируемым: Укрпочта на основании сведений Укрзализныци за 3 дня до отправки эвакуационного поезда подает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств; Минреинтеграции в течение 2 дней со дня получения представления перечисляет денежные средства Укрпочте; Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты эвакуированным.