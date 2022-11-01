Новые налоги и цены на админуслуги.Что изменилось с 1 ноября

В Украине с 1 ноября увеличивается стоимость срочного оформления нескольких видов документов, в частности паспорта гражданина Украины и заграничного, вводятся новые налоги на недвижимость. Также правительство предоставляет новую финансовую помощь жителям освобожденных территорий и эвакуированным гражданам. С какими нововведениями столкнутся украинцы разбирался Korrespondent.net.

Высокие налоги на новые квартиры

С 1 ноября вступает в силу закон о налогообложении сделок с объектами новой недвижимости – на строительство и продажу жилья на первичном рынке. Этот закон предусматривает, что застройщики будут платить 20% НДС (по кассовому методу), а физические лица, продающие недвижимость на первичном рынке, должны платить налог на доходы в 18% от разницы между ценой покупки при продаже квартиры.

Согласно изменениям, если физическое лицо решит продать новую квартиру в течение года, оно должно уплатить налог в размере 18% прибыли - разницу между стоимостью продажи квартиры и ценой, за которую ее купили у застройщика.

Что остается без изменений согласно закону:

Дорогие паспорта

С 1 ноября вступает в силу постановление Кабмина №1180. Документом предусмотрено увеличение стоимости срочного оформления нескольких видов документов, в том числе паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

В частности, подорожает оформление следующих документов:

- загранпаспорта за три или семь дней – с 704 грн до 992 грн;

- оформление и обмен проездного документа беженца – с 226 грн до 452 грн; - оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые – со 168 грн до 336 грн;