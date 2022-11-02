Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.35
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 ноября 22, 23:03
Подведены итоги парламентского саммита Крымской платформы
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Позиция всех участников саммита четкая и понятная: Крым - это Украина, а попытка его аннексии Россией является грубым нарушением норм международного права.

Состоялось совещание, посвященное итогам первого парламентского саммита Крымской платформы, состоявшегося 24-26 октября в Загребе (Хорватия).  Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечалось ранее, в нем приняли участие представители парламентов 42 стран, а также руководители пяти парламентских ассамблей международных организаций и объединений, в том числе Европейского парламента.

"Подвели итоги первого парламентского саммита Крымской платформы. Позиция всех участников саммита четкая и понятная: Крым - это Украина, а попытка его аннексии Россией является грубым нарушением норм международного права и никогда не будет признана международным сообществом. Борьба Украины против российской агрессии - это борьба за демократические ценности. Благодарны свободному демократическому миру за объединение и важную поддержку!" - сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

Напомним, накануне в хорватском Загребе прошел первый парламентский саммит международной Крымской платформы.

Во время выступления украинский лидер предложил создать дипломатические платформы для освобождения не только Крыма, но и других оккупированных Россией земель - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий.
Korrespondent
Ещё по теме:
На саммите Крымской платформы приняли резолюцию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новые налоги и цены на админуслуги.Что изменилось с 1 ноября
noimageЗамена в Нафтогазе перед зимой. Чего ожидать?
noimageВ Киев с визитом приехала заместитель Госсекретаря США
noimageДанилов ответил на слова Медведева о ядерном ударе
noimageВозле Волновахи произошел взрыв в гостинице с "кадыровцами"
Лента новостей