Подведены итоги парламентского саммита Крымской платформы

Состоялось совещание, посвященное итогам первого парламентского саммита Крымской платформы, состоявшегося 24-26 октября в Загребе (Хорватия). Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечалось ранее, в нем приняли участие представители парламентов 42 стран, а также руководители пяти парламентских ассамблей международных организаций и объединений, в том числе Европейского парламента.

"Подвели итоги первого парламентского саммита Крымской платформы. Позиция всех участников саммита четкая и понятная: Крым - это Украина, а попытка его аннексии Россией является грубым нарушением норм международного права и никогда не будет признана международным сообществом. Борьба Украины против российской агрессии - это борьба за демократические ценности. Благодарны свободному демократическому миру за объединение и важную поддержку!" - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, накануне в хорватском Загребе прошел первый парламентский саммит международной Крымской платформы.

Во время выступления украинский лидер предложил создать дипломатические платформы для освобождения не только Крыма, но и других оккупированных Россией земель - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий.



