Продолжается визит первой леди Украины Елены Зеленской в Португальскую Республику. Во второй день Зеленская встретилась с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленская поблагодарила за гуманитарную и военную поддержку Украины со стороны Португалии, а также отметила необходимость усиления украинских ПВО для защиты от регулярных российских обстрелов.

"Мы хотим показать всю солидарность с украинским народом, которую мы чувствуем. Все, что произошло 24 февраля, полностью изменило Португалию и португальский народ», – отметил Кошта.

Зеленская также выразила благодарность за инициативу Португалии по восстановлению украинских школ: в июле на переговорах между Житомирской ОВА, министерствами образования Украины и Португалии и португальским государственным предприятием Parque Escolar было определено несколько объектов для восстановления на Житомирщине.

Первая леди Украины и премьер-министр Португальской Республики также обсудили готовность руководства португальских школ создавать условия для того, чтобы украинские школьники при желании могли совмещать очное обучение в Португалии и онлайн-образование на родине.

Ранее сообщалось, что Зеленская посетила украинских беженцев в Португалии.

Напомним, ранее Зеленская рассказала трагическую историю реабилитации 15-летнего подростка Ивана Чабана с Сумской области. Парню переехал ногу российский танк.

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