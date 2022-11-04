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Новости
Украина
3 ноября 22, 19:58
Ядерный шантаж. "Грязную бомбу" в Украине не нашли
грязная бомба
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На прошлой неделе Россия устами нескольких высокопоставленных военных и дипломатов утверждала, что Украина готовится применить на своей территории так называемую "грязную бомбу".

Больная фантазия России про “грязную бомбу” Украины заствило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить нашу страну. Как и ожидалось, никаких признаков незаявленной ядерной деятельности на трех объектах в Украине, на которые Россия указывала как на места, где якобы создается "грязная бомба", не выявили.

Что проверяли

Как сказано в заявлении МАГАТЭ, инспекторы организации по приглашению Украины получили беспрепятственный доступ в Институт ядерных исследований в Киеве, на Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и на производственное объединение Южный машиностроительный завод в Днепре.

Российский бред

Россия устами нескольких высокопоставленных военных и дипломатов утверждала, что Украина готовится применить на своей территории так называемую “грязную бомбу” - это неядерное взрывное устройство, разбрасывающее радиоактивное вещество по определенной площади, - и затем обвинить в этом Россию.

С 23 октября министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов обзванивали своих коллег из ведущих стран мира с предупреждением об этой опасности.
Korrespondent
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