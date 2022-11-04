Ядерный шантаж. "Грязную бомбу" в Украине не нашли

Больная фантазия России про “грязную бомбу” Украины заствило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить нашу страну. Как и ожидалось, никаких признаков незаявленной ядерной деятельности на трех объектах в Украине, на которые Россия указывала как на места, где якобы создается "грязная бомба", не выявили.

Что проверяли

Как сказано в заявлении МАГАТЭ, инспекторы организации по приглашению Украины получили беспрепятственный доступ в Институт ядерных исследований в Киеве, на Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и на производственное объединение Южный машиностроительный завод в Днепре.

Российский бред

Россия устами нескольких высокопоставленных военных и дипломатов утверждала, что Украина готовится применить на своей территории так называемую “грязную бомбу” - это неядерное взрывное устройство, разбрасывающее радиоактивное вещество по определенной площади, - и затем обвинить в этом Россию.

С 23 октября министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов обзванивали своих коллег из ведущих стран мира с предупреждением об этой опасности.