Оккупанты выпустили шесть ракет по Покровску

Российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Покровску Донецкой области. Три из них попали в школу. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Еще одна ракета, по его информации, попала в частный сектор города.
"Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", – написал Тимошенко.По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты подключили еще один участок на линии фронта, где они ведут наступление. Вдобавок к атакам под Бахмутом и Авдеевкой враг пытается продвигаться и на Новопавловском направлении в Донецкой области.