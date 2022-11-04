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3 ноября 22, 20:50
Оккупанты выпустили шесть ракет по Покровску
ракета
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Российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Покровску Донецкой области.

Российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Покровску Донецкой области. Три из них попали в школу. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Еще одна ракета, по его информации, попала в частный сектор города.

"Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", – написал Тимошенко.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты подключили еще один участок на линии фронта, где они ведут наступление. Вдобавок к атакам под Бахмутом и Авдеевкой враг пытается продвигаться и на Новопавловском направлении в Донецкой области.
liga.net
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