Оккупанты выпустили шесть ракет по Покровску

Российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Покровску Донецкой области. Три из них попали в школу. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Еще одна ракета, по его информации, попала в частный сектор города.

"Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", – написал Тимошенко.