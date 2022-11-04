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Новости
Украина
4 ноября 22, 08:27
РФ наступает на трех направлениях на Донбассе - Генштаб
оружие
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Армия России пытается наступать на трех направлениях на Донбассе.

Армия России наступает на трех направлениях на Донбассе, силы обороны Украины отбили атаки в районе шести населенных пунктов Донецкой области, а также на разных направлениях отработали по оккупантам авиацией, артиллерий и ракетами. Об этом сообщается в сводке Генштаб ВСУ.

РФ пытается удержать захваченное и сдержать украинских военных на отдельных направлениях. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдиевском и Новопавловском направлениях.

За сутки украинские военные отбили атаки в районах Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки Донецкой области.

Украинская авиация за сутки нанесла 21 удар. Под поражение попали 20 районов скопления техники и позиция средств противовоздушной обороны. Украинская ПВО сбила три беспилотника Shahed-136.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре района скопления сил и техники, склад боеприпасов. Станцию радиоэлектронной разведки, минные заграждения и другие важные объекты врага.

2 ноября в Генштабе сообщили, что на Донбассе Россия атакует десятки раз за сутки, оборона очень сложная. 
liga.net
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