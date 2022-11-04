РФ наступает на трех направлениях на Донбассе - Генштаб

Армия России наступает на трех направлениях на Донбассе, силы обороны Украины отбили атаки в районе шести населенных пунктов Донецкой области, а также на разных направлениях отработали по оккупантам авиацией, артиллерий и ракетами. Об этом сообщается в сводке Генштаб ВСУ.

РФ пытается удержать захваченное и сдержать украинских военных на отдельных направлениях. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдиевском и Новопавловском направлениях.

За сутки украинские военные отбили атаки в районах Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки Донецкой области.

Украинская авиация за сутки нанесла 21 удар. Под поражение попали 20 районов скопления техники и позиция средств противовоздушной обороны. Украинская ПВО сбила три беспилотника Shahed-136.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре района скопления сил и техники, склад боеприпасов. Станцию радиоэлектронной разведки, минные заграждения и другие важные объекты врага.