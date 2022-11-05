Военные показали кадры уничтожения вражеского танка

Украинские военные точным выстрелом уничтожили танк РФ. Видео опубликовало Минобороны Украины.

Отмечается, что вражескую технику уничтожил военный 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На кадрах видно российский танк, проезжающий мимо деревьев. Затем украинский военный выходит позади танка и стреляет в его корму. В результате танк взорвался и загорелся.

Напомним, ВСУ показали уничтожение скрытой бронетехники РФ на Луганщине.

Ранее военные показали, как украинские Ми-24 уничтожают позиции врага.