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Новости
Украина
5 ноября 22, 23:05
Три линии окопов: РФ готовится к обороне Херсона
РФ готовится к обороне
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В Сети появились спутниковые снимки оборонительных сооружений российский оккупантов на юге Украины.

Украинские военные приближаются к Херсону и заставляют врага готовить оборонительные укрепления к боям за город. Судя по спутниковым фотографиям, оккупанты усиливают оборону на правом берегу Днепра. Об этом сообщает в Twitter аналитик Бенджамин Питте.

По словам Питте, россияне тщательно готовятся к масштабным военным столкновениям с ВСУ. Новые оборонительные линии должны помочь армии РФ улучшить свое положение на фронте.

"Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки", - отметил аналитик.

Судя по спутниковым снимкам, российские военные построили длинную оборонительную линию, которая состоит из малого количества рубежей. Это подтверждает мнение, что оккупанты готовятся к мощной атаке со стороны ВСУ в спешке.

Напомним, ранее херсонский гауляйтер Стремоусов заявил о "комендантском часе для нацистов 24/7".
Korrespondent
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