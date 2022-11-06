Три линии окопов: РФ готовится к обороне Херсона

Украинские военные приближаются к Херсону и заставляют врага готовить оборонительные укрепления к боям за город. Судя по спутниковым фотографиям, оккупанты усиливают оборону на правом берегу Днепра. Об этом сообщает в Twitter аналитик Бенджамин Питте.

По словам Питте, россияне тщательно готовятся к масштабным военным столкновениям с ВСУ. Новые оборонительные линии должны помочь армии РФ улучшить свое положение на фронте.

"Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки", - отметил аналитик.

Судя по спутниковым снимкам, российские военные построили длинную оборонительную линию, которая состоит из малого количества рубежей. Это подтверждает мнение, что оккупанты готовятся к мощной атаке со стороны ВСУ в спешке.

Напомним, ранее херсонский гауляйтер Стремоусов заявил о "комендантском часе для нацистов 24/7".