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Украина
6 ноября 22, 21:32
Оккупанты уничтожают катера на Днепре и депортируют людей
орудие
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Российские оккупанты продолжают депортацию населения из Херсонской области и уничтожают и разворовывают частные малые суда на Днепре – Генштаб

Российские оккупанты продолжают депортацию населения из Херсонской области и уничтожают и разворовывают частные малые суда на Днепре. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты по берегам Днепра массово уничтожают частные катера, они также присваивают снятые с них двигатели и другое оборудование.

Генштаб указывает, что после затопления оккупантами гражданских судов часть горючего попала в Днепр и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка Нижнеднепровский.

В области продолжается насильственная эвакуация населения – в частности, в Бериславе местным жителям приказано уехать до 10 ноября. В качестве основания для эвакуации оккупанты указывают возможное разрушение якобы ударами ВСУ дамбы Каховской ГЭС.

Генштаб сообщает, что противник по-прежнему ставит задачу удержать временно захваченные территории и одновременно ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток противник нанес три ракетных и три авиаудара, совершил более пяти обстрелов из РСЗО.

Генштаб подтверждает успешные удары по противнику в Херсонской области за предыдущие дни. В Каховке нанесен удар по зданию, где находилось до 200 оккупантов. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. 

Украинская авиация нанесла по врагу 18 ударов: 17 по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, уничтожена также одна система ПВО.
liga.net
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