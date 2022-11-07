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Новости
Украина
6 ноября 22, 21:45
Россияне обстреляли Сумщину, есть жертвы
Сумщина
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Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде.

В результате обстрела россиянами Ворожбянской громады Сумщины в воскресенье погибла женщина, еще одна ранена, сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram. 

 "По Ворожбянской общине из России за день прилетело 72 (!) снаряда... К сожалению, имеем смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная жительница ранена", - заявил Живицкий.

Живицкий отметил, что в полдень враг бил по Ворожбянской громаде из ствольной артиллерии. "Прилеты" были на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здания.

Впоследствии эту же громаду обстреляли еще и из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

"Очень повреждены 3 частных дома. От одного дома мало что уцелело. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи. Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады. Снаряды также разрывались возле многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери", - сообщил глава ОГА.

Кроме того, из-за российских террористических обстрелов в воскресенье была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом.

Напомним, что вследствие ночного удара по Запорожью, по предварительным данным, погиб один человек.
Korrespondent
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