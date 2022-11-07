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Новости
Украина
6 ноября 22, 21:47
Зеленский оценил визит первой леди в Португалию
Едена Зеленская
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Президент Украины сказал, что визит Елены Зеленской и представителей украинского правительства в Португалию был очень продуктивным.

Визит первой леди Украины в Португалию был очень продуктивным, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Это был очень продуктивный визит Елены Зеленской и представителей нашего правительства в Португалию. Спасибо этой стране за поддержку и готовность еще больше помогать Украине!" – сообщил Зеленский.

В иллюстрированном видеосообщении президент сказал, что Едена Зеленская приняла участие в вэб-саммите - одной из крупнейших в мире ежегодных конференций, и призвала представителей ІТ-сферы поддержать Украину.

Кроме того, Елена Зеленская встретилась с президентом и премьер-министром Португалии, обсудила с руководством страны готовность руководства португальских школ создавать условия для того, чтобы украинские школьники при желании могли совмещать очное обучение в Португалии и онлайн-образование на родине, а также посетила беженцев.

Ранее сообщалось, что Зеленская посетила украинских беженцев в Португалии.

Напомним, ранее Зеленская рассказала трагическую историю реабилитации 15-летнего подростка Ивана Чабана с Сумской области. Парню переехал  ногу российский танк.
Korrespondent
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