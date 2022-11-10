Враг атаковал Днепр дронами-камикадзе

Ночью 9 ноября войска РФ массированно атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, в Днепре ранены четыре человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Пять баражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила. Есть и попадание. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четыре его работника. Все в больнице. Трое тяжелых", - уточнил он.

В результате удара возник сильный пожар, который распространился на площадь 3 000 квадратных метров. Разрушены склады предприятия.

Никопольский район подвергся обстрелам из РСЗО Град и тяжелой артиллерии. Под огнем находились две общины - Мировская и Марганецкая, обошлось без жертв.

"В Марганецкой общине повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской - дома и линия электропередач", - отметил глава ОВА.



